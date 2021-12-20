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Aydın'da doktoru darp eden kişi tutuklandı Fahrettin Koca tepki göstermişti

Aydın'da doktoru darp eden kişi tutuklandı Fahrettin Koca tepki göstermişti

Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darp eden şüpheli tutuklandı. Fahrettin Koca serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

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Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı. Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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