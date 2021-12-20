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Borsa İstanbul'da sert düşüş sonrası yine devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da sert düşüş sonrası yine devre kesici uygulandı

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı. Günlük yüzde 5 düşen borsada yine devre kesici uygulandı.

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Borsa İstanbul (BIST 100) endeksinde cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, yeni haftanın ilk işlem gününe dalgalı seyirle girdi.

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı. Ardından endeks yüzde 1'in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve endeks bazlı devre kesici uygulamaya alındı.

Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Borsa Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.

BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı geldi

Borsa güne sert kayıpla başlarken, Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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