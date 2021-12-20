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Çin'de yeni bir salgın daha! Hemorajik ateş panik yarattı

Çin'de yeni bir salgın daha! Hemorajik ateş panik yarattı

Çin'den bu defa da kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş salgını paniği yaşanıyor. Kemirgen hayvanlardan insana bulaşabilen virüs vakaları arttı.

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Koronavirüsü dünyaya yayan Çin’de bu kez "kanamalı" olarak bilinen ‘hemorajik ateş’ salgını endişesi yaşanıyor. Şien kentinde, kemirgen hayvanlardan bulaşan hemorajik ateş vakaları son günlerde zirve yaptı.
Çin’in Şien kenti kanamalı, yani "hemorajik ateş" salgını nedeniyle alarmda.

Vakalar tırmanışa geçince kent yönetimi önlemleri artırdı. 16-60 yaş arasındaki kent sakinleri aşılanmaya çağrıldı.

Hemorajik ateş aşısı üç dozdan oluşuyor, ilk iki doz iki hafta arayla uygulanıyor. Üçüncü dozsa bir yıl sonra yapılıyor.

Hemorajik ateş hastalığına hantavirüs neden oluyor. Kemirgenlerin ısırığı ya da bu hayvanların temas ettiği gıda ve su ürünlerinden insanlara bulaşıyor. İnsandan insana bulaşması ise ender görülüyor.

Şien'de koronavirüs vakalarında da artış var. Vakalar nedeniyle anaokulu, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Kent genelinde toplu test yapılması kararlaştırıldı. Kentten ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu koronavirüs testi talep ediliyor. 

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