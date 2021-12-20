Doğa yürüyüşünde dehşeti yaşadı!

BOLU'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat (55) hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla tabiat parkına gelen Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerlerine, yürüyüş yaptıkları sırada kırılan ağaç parçası düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.