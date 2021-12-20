BIST 2.125
DOLAR 17,54
EURO 19,78
ALTIN 1.012,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evlenemiyor, hastaneye gidemiyor, Manisa dışına çıkamıyor! 1 hata hayatını kararttı

Evlenemiyor, hastaneye gidemiyor, Manisa dışına çıkamıyor! 1 hata hayatını kararttı

MANİSA'da yaşayan ve annesinin ölüm tarihi nüfus kayıtlarına yanlış geçtiği için 56 yıldır kimlik çıkaramayan Meryem Üçkan (56), gerçek tarihin belirlenmesi için savcılığa başvurdu. Avukat Merve Nur Özkan, "Müvekkilim zor durumda. Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor, il dışına bile çıkamıyor" dedi.

Abone ol

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Karabalik Aydın ile dini nikahla yaşadığı Perizade Üçkan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Meryem Üçkan, doğumdan 2 yıl sonra annesinin ölmesi nedeniyle dayısı ile birlikte Manisa'ya yerleşti. Burada yaşarken çeşitli nedenlerle kimlik çıkarmayı ihmal eden Üçkan, 2005 yılından sonra çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başlamasının ardından Manisa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Defalarca mürcaat etmesine rağmen soy bağı tespit edilemediği ve doğum tarihi belli olmadığı için Üçkan'ın başvuruları reddedildi.

Üçkan'ın 2015 yılındaki başvurusu üzerine anne, babası ve yaşının belirlenmesi için tespit davası açıldı. Manisa 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tanıkların dinlenmesi ve kemik testi sonucu Üçkan'ın 1965 doğumlu olduğu, annesinin de Perizade Üçkan olduğu belirlendi.



Annesinin ölüm tarihi yanlış işlenmiş
Mahkemenin kararı, nüfus işlemlerinin yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bildirildi ancak Hınıs Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmada Perizade Üçkan'ın, nüfus kayıtlarına göre, 1932'de öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden başvuruda bulunularak, Perizade Üçkan'ın 1932 yılında öldüğü, Meryem Üçkan'ın 1965'te doğmasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi ve Perizade Üçkan'ın gerçek ölüm tarihinin tespit edilmesi istendi. Perizade Üçkan'ın ölüm tarihi belirlendikten sonra kızı Meryem Üçkan için kimlik çıkarılacak.

"Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor"
Meryem Üçkan'ın avukatı Merve Nur Özkan, konuyla ilgili dosyanın savcılıkta olduğunu belirterek, müvekkilinin kimlik kullanamadığı için hayatının her alanında sıkıntı yaşadığını söyledi. Özkan, "Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor. Ne uçak ne de otobüs bileti alamıyor. Arabayla il dışına bile çıkamıyor. Manisa'da kalmış vaziyette. Meryem hanım 2005 yılından beri bu işlerle uğraşıyor ve acil bir kimlik çıkması gerekiyor. Biz artık bu işlerin hızlanmasını istiyoruz ve kendisinin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar tatili uzatıldı! Yeni açıklama geldi
Kar tatili uzatıldı! Yeni açıklama geldi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilecekler
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilecekler
Burdur hava durumu saatlik kar yağışı raporu
Burdur hava durumu saatlik kar yağışı raporu
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
31 Aralık tatil mi hangi güne denk geliyor öğleden sonra tatil mi?
31 Aralık tatil mi hangi güne denk geliyor öğleden sonra tatil mi?
İslam Memiş'ten 'dolar ve altın çökecek' iddiası! Bu fiyattan alanlar içler acısı hale gelecek
İslam Memiş'ten 'dolar ve altın çökecek' iddiası! Bu fiyattan alanlar içler acısı hale gelecek
Vali açıkladı! İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
Vali açıkladı! İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
Yabancı finans kuruluşları uyardı korkutan senaryo düşük faiz politikasından dönülmezse...
Yabancı finans kuruluşları uyardı korkutan senaryo düşük faiz politikasından dönülmezse...
36 yıl hapisle aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki...
36 yıl hapisle aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki...