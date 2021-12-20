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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

IRAK'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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