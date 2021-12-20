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Vali açıkladı! İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

Vali açıkladı! İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 'Omicron' varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide 'Omicron' varyantı tespit edildiğini açıklamıştı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

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