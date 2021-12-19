Yabancı şirketler Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla topladıkları araçları fahiş fiyatlara satıyor
Yabancı sermaye grupları vurgunculuğa soyundu. Otomotivde çip ve kur bahanesiyle oluşturulan krizde ikinci el piyasasında faaliyet gösteren dev sermayeli yabancı şirketler de büyük rol oynuyor. Bu firmalar Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla topladıkları araçları sıfırından bile pahalıya satıyor.
Otomotivde fırsatçı krizi devam ediyor.
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Değişik hilelerle sıfır araçları ikinci el kategorisine sokup liste fiyatının kat kat üstünde satan bayi ve galericilerin yanı sıra yabancı sermayeli şirketler de krizde büyük rol oynuyor.
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İkinci el piyasasında tekelleşme tehlikesine neden olan Hollanda, Meksika ve ABD merkezli firmalar Türkiye'nin dört bir yanında pazarlık bile etmeden vatandaşlardan araç satın alıyor.
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TIR'larla İstanbul'a taşınıp stoklanan araçlar fahiş fiyatlarla piyasaya sürülüyor.
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