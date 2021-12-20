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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

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TGC'den yapılana açıklamada, "Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e hakaret ettiği ve tokat attığı basına yansımıştır. Muharrem Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip, şiddet uygulamıştır. Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez, şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur, hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır. Tutumu yalnız meslektaşımız Ahmet Demir’e değil, mesleki dayanışmaya da zarar vermiş ve moral bozmuştur" denildi.

Açıklamada TGC üyesi Sarıkaya'nın Tüzük ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre kusurlu davrandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bildirgeye göre ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde’ olmuştur. Muharrem Sarıkaya’yı meslektaşına psikolojik ve fiziksel olarak zarar veren bu çirkin ve kabul edilemez tutumu nedeniyle kınıyoruz. Kendisine meslek etik ilkelerine uygun davranması gerektiğini hatırlatıyor, İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e ve İhlas Haber Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz”.

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