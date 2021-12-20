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Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler alındı

Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler alındı

HOLLANDA'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Omicron varyantının yayılımını azaltmak için bazı seyahat kısıtlamaları getirildi.

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Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemler alındığı belirtildi.

Buna göre 22 Aralık itibariyle AB ve Schengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edecek 12 yaşından büyük tüm yolcular, negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda olacak.

Aşı pasaportuna sahip yolcular da Shengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edebilmek için uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya 24 saat önce yapılmış negatif antijen test sonucu sunacak.

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