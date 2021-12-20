Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uykularını kaçırıyordur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi ile ilgili kararlı olduğunu söyleyen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan'ın da mutlaka uykusunu kaçırıyordur" diye yazdı.

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Mehmet Barlas bugünkü "Erdoğan'a güveniyoruz" başlıklı yazısında, dolar kuru ile ilgili "Erdoğan'ın da mutlaka uykusunu kaçırıyordur" dedi.

"Erdoğan, yeni ekonomi politikalarında çok kararlı" diyen Barlas şunları yazdı:

"Dolar kurundaki her artış Erdoğan'ın da mutlaka uykusunu kaçırıyordur. Ama yakında döviz kurunda ve enflasyonda düşüş mutlaka gerçekleşecektir. Muhalefet bu gibi kriz durumlarında TÜSİAD'a başvuruyor, Amerika'daki kaynaklarla temas kuruyor ve bütün bunlardan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirecek bir şey çıkar mı diye araştırıyor.

Oysa Erdoğan'ın derdi hem faizi düşürmek, hem enflasyonu düşürmek, hem istihdamı hem de ihracatı arttırmak. Bu durum artık bir ekonomik rekabetten çıkmış, bir vatan meselesi haline gelmiştir. Bu durumu en fazla anlayanlardan biri de MHP başkanı Devlet Bahçeli'dir. Yani Türkiye tabii ki ekonomik gerçeklerden uzaklaşamaz ama aynı Türkiye bir avuç spekülatörün elinde dolara da teslim olmaz.

Burada ekonomiden sorumlu bakanların ve yetkililerin konuşurken dikkatli olması lazım. Bunlardan birinin karamsar bir konuşma yapıp batarsa hepimiz batarız gibi iyimser olmayan tablo çizdiğini okudum. Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değildir. Hele asgari ücretin bu düzeye çıkması işin ciddiyetinin bir diğer kanıtıdır. Özetlersem, endişeleri anlamalı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonuna kadar güvenmeliyiz."