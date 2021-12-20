Aselsan'a neden operasyon çekiliyor? Hilal Kaplan 5 neden açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ASELSAN'a yönelik karalama kampanyalarına neden arttığıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Savunma sanayinin gözbebeği Aselsan'a yönelik kara propaganda haberleri arttı. Katar'a satıldığı iddiası yalan çıktı. Peki ASELSAN neden hedef tahtasında.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, son dönemde operasyonlara maruz kalan ASELSAN'ın neden tahtasına konulduğunu bugünkü yazısında böyle paylaştı:

Polonya'nın Türkiye'den SİHA alan ilk NATO ülkesi olmasından tutun da Rusya'ya karşı ayakta durmaya çalışan Ukrayna'nın Türkiye ile ortak 30 askerî savunma projesi yürütmesine,

Hindistan'a yakın duran ABD'nin askeri desteğini azaltması üzerine Türkiye ile silah ve askeri malzeme ticaretini üç katına çıkaran Pakistan'a,

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra en büyük askeri üssümüzün bulunduğu, askerlerinden diplomatlarına Türkçe öğrenme yarışına giren Somali'ye, Körfez ablukasına karşı Türkiye'nin desteği ile ayakta kalan Katar'daki askeri üssümüze ve askeri işbirliklerimize,

Libya'da Fransa'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ABD'den Mısır'a pek çok müttefiki olan Hafter'i kendi savunma sanayii ürünlerimizle dize getirmemize,

Karabağ'da Rus S-300'lerini tek tek patlatan SİHA'larımız, cepheleri dağıtan tanklarımız sayesinde zafere giden yolu kısaltan Mehmetçiğimizin başarısına bakarsanız bu rahatsızlığın "haksız" olmadığını görürsünüz.