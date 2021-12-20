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Sivas'taki bu suyun eşi benzeri yok! Hastalıklara deva oluyor: Çok faydalı bir yer

Sivas'taki bu suyun eşi benzeri yok! Hastalıklara deva oluyor: Çok faydalı bir yer

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas’ta 43 derece sıcaklığa sahip termal su şifa dağıtıyor.

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Sivas’ta havaların soğuması ve mevsimin ilk karının düşmesi ile kış mevsimi kendisini iyice hissettirdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, Sıcak Çermik bölgesinde yer altından çıkan 43 derecedeki termal su şifa kaynağı olmaya deva ediyor. Bölgede faaliyet gösteren Sivas Termal İşletme Müdürü Fikret Yıldırım, altın su olarak adlandırılan termal suyun bir çok hastalığa iyi geldiğini hatırlatarak, “Suyu kuyudan çıktığı şekilde hiçbir kimyasal katkı kullanmadan havuzlara aktarmaktayız." diye konuştu.

Yıldırım "Suyumuzun sıcaklığı 42-43 derecedir. İçerisinde faydalı mineraller vardır. Kalp damar hastalıkları, romatizma, diyabetten kaynaklı yaraların iyileşmesi ve cilt hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. Kışın özellikle termal turizmde çevre illerden çok misafir almaktayız. 2021 yılında yurt dışından birçok misafirimizi ağırladık ve bizlere teşekkür ederek gittiler. Hepsi son derece memnun kaldılar ve bir sonraki sene yine geleceklerini söylediler” dedi.



"Nefes açıcı bir olgusu vardır"
Yıldırım, Sivas’ta çıkar termal suyun ülkemizdeki diğer su kaynaklarından farklı olduğunu belirterek, “Türkiye genelinde bizim suyumuzun özelliği hiçbir termalde bulunmamaktadır. Sahip olduğu minerallerin bölgemize özeldir. Ayrıca tesislerimiz Altınkale ile iç içedir. Yıldızdağı Kayak merkezine 50 kilometre mesafede olmamız kışında turizmi daha yoğun hale getirmektedir. Kayak yapan sporcularımız ardından gelip termal havuzlarımızdan istifade edebilir. Misafirlerimiz geldiği zaman yüzme havuzumuzdan, termal havuzumuzdan, tuz odamızdan, sauna ve Türk hamamından ve buhar odasından aynı zamanda macera duşundan faydalanabilirler. Özellikle tuz odamızın faydası, oluşturduğu havadan dolayı nefes açıcı bir olgusu vardır. Birde bizim gruplar için yaptığımız taş hamam konseptimiz var. Kapısını örttükleri zaman içerisinde hamam, havuz, sauna, buhar odası, kendilerine ait olmak üzere hizmet vermekteyiz” dedi.



"Havuz astım, bronşit, kemik rahatsızlıklarına çok faydalı"
Yunus Gökçınar ise yaptığı açıklamada bir çok hastalığının varlığına rağmen termal havuzlarla şifa bulduğunu belirtip, “Havuz astım, bronşit, kemik rahatsızlıklarına çok faydalı. Ben bir haftadır geliyorum, çok memnun kaldım. Çok faydalı bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.

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