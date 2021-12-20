Kadınlarda Saç Ekimi Çalışmalarıyla Hermest Zirvede!

Uzun yılı aşkın zamandır Türkiye'de en iyi saç ekim merkezi olarak gösterilen ve bu konuda birçok ödüle sahip olan, Hermest Hair Clinic kadınlarda saç ekimi çalışmalarıyla listelerde ilk sıralarda yerini aldı.

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Hermest Hair Clinic kadınlarda saç ekimi çalışmalarıyla öne çıkıyor. Peki, Hermest bünyesinde kadınlarda uygulanan saç ekim çalışmaları neler? Yapılan çalışmalarda hangi detaylara dikkat edilmeli?

Kadınlarda Saç Ekimi Nedir Ve Nasıl Uygulanır?

Kadınlarda saç ekimi, çeşitli nedenlerden dolayı uygulanmaktadır. Burundaki en önemli sebep, saç dökülmesidir. Yetişkin bir kişide ortalama 100 ila 150 aralığında saç dökülmesi yaşanır. Bu durum, olağan bir durumdur. Fakat bazı kadınlarda saç dökülme miktarı, olağanın dışında daha fazla olduğu takdirde her geçen gün saç dökülmelerinin artacağını da bir göstergesidir. Bu çoğu zaman genetik olarak görülse de, çoğu zaman da kişisel hastalıklardan kaynaklanır.

Kadınlarda Saç Dökülmelerinde Neye Göre Ekim Yapılıyor?

Kadınlarda saç ekimi, dökülmeden kaynaklandığı zaman burada;

Vitamin ve mineral eksikliği

Genetik faktörler

Yanlış diyet

Ve hormonlar ön plana çıkmaktadır.

Kişisel olarak rahatsızlığı olan hastalar için Hermest klinik bünyesinde, tıbbi öyküsü dikkate alınarak işlem yapılıyor. Harici olarak ciddi rahatsızlıkları olan kişiler için saç ekim tedavisi zarar vereceğinden dolayı önerilmemektedir.

Kadınlarda Saç Ekimi Olumlu Sonuç Gösteriyor Mu?

Kadınlarda saç ekimi konusunda, Türkiye'nin ön plana çıkan markası “Hermest Hair Clinic” buradaki başarı oranını açıkladı. Kadınlarda alanında uzman ekibi ile yaptıkları saç ekimi çalışmalarında, %99 oranında başarıya ulaştıklarını belirtti. Bu yüzdelik oranla beraber genel olarak saç ekimi yaptıran müşterilerinin memnuniyetle dönüt aldıklarını da ilave etti. Hermest klinik kadınlarda saç ekimi yapılırken, özel tedavilerle tamamen kişiye özel işlemler uygulamaktadır. Burada gelişigüzel çalışmalar kesinlikle yapılmıyor ve bu yüzden ön plana çıkan bir klinik olmayı da, başarmıştır.

Kadınlarda Saç Ekimi İçin Fiyatlar Nasıl ?

Kadınlar saç ekimi yaptıracakları takdirde diğer merak edilen konu ise saç ekimi fiyatları oldu. Kadınlarda saç ekimi fiyatları, kliniklere göre değişkenlik gözetiyor.

Burada kliniklerin başarısı,

Kliniklerde ekimi uygulayan uzman

Genel olarak hastanın tercih ettiği yöntem, fiyatları belirleyici niteliklerdir.

Kadınlarda Saç Ekimi Fiyatları Yüksek Mi ?

Kadınlarda saç ekimi fiyatları, iki ayrı yönteme göre değişmektedir.

Fue saç ekim yöntemini tercih eden kadınlarda fiyatlar 13.000 TL ile 15.000 TL arasındadır.

Dhı saç ekim yöntemindeki fiyatlar ise 15 bin TL ile 17000 TL arası değişmektedir. Fakat Hermest Hair Clinic bünyesinde saç dikimi yapılacağı takdirde bu fiyatlar hastanın saç dökülme yüzdesine, tercih ettiği diğer teknik yöntemlere göre ayrılır.

Detaylı bilgi için kliniğin resmi internet sitesi üzerinden iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Aynı zamanda canlı destek hattı da mevcuttur. Buradan da klinik yetkilileri ile bizzat iletişim kurabilirsiniz. Fiyatlar daha az ya da daha fazla olabilir.