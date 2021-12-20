Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması : Benden başka şey beklemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin Akademi Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan "Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz düşüşleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi. "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin" diye konuşan Erdoğan, finans piyasalarında sorunlar yaşanacağına yönelik iddialara da "Birkaç ay içinde daha güçlü bir Türkiye'nin önüne kapıların açıldığını göreceğiz" cevabını verdi.

Türkiye'nin Akademi Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, faizleri indirmeye devam edeceklerini söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Bizim düşmana karşı verdiğimiz mücadele vatan topraklarıyla birlikte tüm kutsallarımızı koruma mücadelesiydi. Bizim vesayete karşı verdiğimiz mücadele tarihimize kültürümüze değerlerimize sahip çıkma mücadelesiydi.

Bizim darbecilere verdiğimiz mücadele varlığımızın gayesi olan özgürlüğümüze, geleceğimize, haysiyetimize sahip çıkma mücadelesiydi. Bizim emperyalizme karşı verdiğimiz mücadele hakkı, adaleti, hukuku, hakkaniyeti üstün tutma insanlığımızı koruma mücadelesiydi. Hangi unvanı taşıyor olursak olalım, hangi görevde olursak olalım amacımız buydu. Bugünde aynı mücadeleyi veriyoruz. Yarın da aynı yolda yürümeyi sürdüreceğiz.

Yeni bir safhaya geçişin sembolü

Son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Biz ülkemizde sadece demokrasiyi güçlendirmekle sadece hak ve özgürlükleri genişletmekle kalmadık aynı zamanda asırlık özlemleri de giderdik. Bu ülkenin insanlarının inançları ile değerleriyle kültürleriyle vatan topraklarında var olma azminin asla bitmeyeceğini gösterdi.

Eğer artık Türkiye küresel krizlere karşı bu derece dayanıklıysa krizleri fırsata çevirme konusunda bu derece özgüven sahibiyle gerisinde bu güçlü alt yapı vardır. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz. Aslında son 8 yılda yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz

Gezi olayları sırasında ağaç bahanesiyle hedef alınan projelerimizi tüketmeyin, ekonomiyi çökertin kampanyalarını ekranları başındaki bizleri izleyenlere söylüyorum, hatırlayın. Yine ekonomi demiyorlar mıydı? FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a tüm darbe girişimlerinde ekonomimizi sinsice kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz sınır ötesi harekatlarını engellemek için ülkemize kur ve faiz üzerinden kurulan kumpasları hatırlayın. Ülkemizin diplomatik ve güvenlik hassasiyetlerini savunduğumuz için ekonomimizi mahvetmek için alenen savrulan tehditleri hatırlayın.

Büyüme rakamlarımızla üretimimizle istihdamımızla ihracatımızla bütçe dengelerimizle tüm göstergeler ülkeler bakımdan küresel bir başarıyı işaret ederken kurda yaşanan dalgalanmaları da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor.

FAİZ KONUSUNDA BENDEN BAŞKA ŞEY BEKLEMEYİN -Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu! Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bunun gerekçesi olamaz. Amerika'ya bakın Avrupa'ya bakın hepsinde durum bir felaket. Coğrafyamızda iki asırlık kavganın gerisinde ne varsa bugünkü gelişmelerin arkasında da bu vardır.

Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarı

Son 19 yılda attığımız her adımda tüm engellerin arkasındaki saik kimse bugünlerde yaşananların arkasında da onlar vardır. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon bu durumda değil miydi? Biz aldığımız kararlarla attığımız adımlarla faizi de enflasyonu da hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman bana karşı çıkanlar Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları şimdi aynısını söylüyor. Anırdılar mı? Hayır ama haya köşe yazarlığı yapıyorlar. Anırsalar da anırmasalarda Elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan hükmü öyle sıradan gelen bir hüküm değildir."