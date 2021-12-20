BIST 2.084
DOLAR 17,34
EURO 19,60
ALTIN 1.001,54
HABER /  GÜNCEL

Emniyet Zehir 2 operasyonunu başlattı! Ölü sayısı gittikçe artıyor

Emniyet Zehir 2 operasyonunu başlattı! Ölü sayısı gittikçe artıyor

Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor. Yeni yıl kutlamaları hedeflenerek piyasaya sürülmeye çalışılan sahte içkilere karşı Emniyet harekete geçti. Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.

Abone ol

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca daha önce gerçekleştirilen 'Zehir' ve bugün başlatılan 'Zehir-2' operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapıldığı, 100'den fazla şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak veya sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına neden olan sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılında başta 'Zehir' ve 'Alkol' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istendi
Kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istendi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mustafa Merter: Mevlana ile Şems'in muhabbetini farklı algılamak zavallılık
Mustafa Merter: Mevlana ile Şems'in muhabbetini farklı algılamak zavallılık
Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir dava açıyor
Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir dava açıyor
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması
İstanbul'un beklediği M7 Mecidiyeköy metrosu bugün açıldı
İstanbul'un beklediği M7 Mecidiyeköy metrosu bugün açıldı
'Siroz değilim, hastalığım anoreksiya' deyip açıkladı! Çekya Devlet Başkanı 10 kilo verdi
'Siroz değilim, hastalığım anoreksiya' deyip açıkladı! Çekya Devlet Başkanı 10 kilo verdi
Sivas'ta okullar tatil mi 20 Aralık tatil haberi valililk duyurdu
Sivas'ta okullar tatil mi 20 Aralık tatil haberi valililk duyurdu
Kameramanı tokatlamıştı! Habertürk'ten 'Muharrem Sarıkaya' açıklaması
Kameramanı tokatlamıştı! Habertürk'ten 'Muharrem Sarıkaya' açıklaması
İzzet Altınmeşe çocukları kaç tane oğulları ve kızı Fatoş kimdir?
İzzet Altınmeşe çocukları kaç tane oğulları ve kızı Fatoş kimdir?