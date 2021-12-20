Sivas'ta okullar tatil mi 20 Aralık tatil haberi valililk duyurdu

SİVAS'ta gece başlayan kar yağışı sabah etkisini arttırdı. Sivas Valiliği'nden gelen okul tatil açıklamasına göre bugün yani 20 Aralık Pazartesi günü Sivas İmranlı'da okullar tatil edildi. Sivas'ta kar yağışı ise gün boyu devam edecek, yüksek yerlerde etkisini arttıracak. Peki Sivas'ta yarın 21 Aralık Salı günü okullar tatil olur mu?

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SİVAS'ta okullar tatil mi edil son haberi Sivas Valiliği duyurdu. etkisini arttıran kar yağışı ile bugün Sivas'ın İmralı ilçesinde okullar tatil edildi. 5 günlük haritalı Sivas hava durumu raporlarına göre ise kar yağışı bu hafta boyunca aralıklarla yağacak. Peki yarın 21 Aralık Salı günü okullar tatil olur mu?

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.V alilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.