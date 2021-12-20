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Yılın son Kabinesi! Memur ve emekli zamları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Yılın son Kabinesi! Memur ve emekli zamları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin olması bekleniyor. Toplantının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Kritik toplantıda son dönemde döviz kurlarındaki oynaklık ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken Merkez Bankası'nın dolar fiyatlarına doğrudan müdahaleleri ve sonuçları masaya yatırılacak.

Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen fahiş fiyat artışları ve stokçular da kabine toplantısında görüşülecek.

Memur ve emekli ek zammı

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

Koronavirüs salgını son durum

Erdoğan'ın bakanlardan sunum alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

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