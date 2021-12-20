Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kurdaki artış nedeniyle belediye bütçesine yansıyan 15.2 milyar liralık ek faturayı merkezi yönetimden talep etti.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından hükümete çağrıda bulundu.
İmamoğlu söz konusu paylaşımında "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz." ifadelerine yer verdi.
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