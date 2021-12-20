Kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli, Konya, Tunceli ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte kar tatili yapılan iller;

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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Tunceli'de 3 ilde eğitime ara verildi

Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ovacık ve Nazımiye'de de eğitime kar engeli

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı iki ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli ve Konya'da eğitime ara verildi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu arada Konya'da da etkili kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin yarın uzaktan yapılacağı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.