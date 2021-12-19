Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir: Çok zoruma gitti

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yayın sırasında tokat attığı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları aktardı. Demir, "Çok zoruma gitti, bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı yayın sırasında Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir, yaşananları anlattı.

Demir, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

"Hukuki süreci başlatacağım"

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

TGRT Haber'e konuşan Demir, "Hasta bir annem var, o bunları gördükten sonra çok büyük sorunlar yaşadım. Görüntülerin yayılmasını istemedim" ifadelerini kullandı.