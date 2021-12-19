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Kayserispor Gaziantep FK mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Kayserispor Gaziantep FK mücadelesinde gol sesi çıkmadı

17. haftasında oynanan Kayserispor - Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından 20 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. 22 puana ulaşıp 13. sıraya yükselen Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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7. dakikada sol kanattan Kemen'in ortasında kafa topu mücadelesinde İlhan Parlak ile kaleci Günay Güvenç'i geçen topu iyi takip eden Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Günay Güvenç'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Furkan Soyalp, Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Kemen'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

48. dakikada Furkan Soyalp'in savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada sağ çaprazdan Emrah Başsan'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

60. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Figueiredo'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Furkan Soyalp dönen topu tamamlamak istedi ama kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada sol taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Onur Bulut'un kafa vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Günay Güvenç son anda çelmeyi başardı.

85. dakikada Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Mendyl ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Kayserispor: 0 - 0 :Gaziantep FK

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 63 Attamah), Campanharo (Dk. 79 Mane), Kemen (Dk. 63 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 79 Emre Demir), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 31 Gökhan Sazdağı)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 82 Dicko), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Mendyl), Messaoudi (Dk. 68 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Figueiredo, Kenan Özer (Dk. 58 Enver Cenk Şahin)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Mendyl (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 38 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

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