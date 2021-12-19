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CHP'li Fikri Sağlar: Erken seçim kararı alınmazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı

CHP'li Fikri Sağlar: Erken seçim kararı alınmazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı

Eski CHP  Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından milli iradeyi hiçe sayan skandal paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını açıklamasına rağmen bu konudaki provokasyonlarını sürdürüyor.

CHP'nin tavrı tepkiyle karşılanırken eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar'dan da skandal bir paylaşım geldi.

Milli iradeyi hiçe sayan Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'erken seçim' isteyen muhalefete, "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek çağrıda bulundu.

Sağlar ayrıca her ilde 'derhal seçim' mitinglerinin yapılması açıklamasında bulundu.

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