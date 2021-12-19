BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Koronavirüs sinema sektörünü vurdu: O firmaya iflas davası açıldı

Koronavirüs sinema sektörünü vurdu: O firmaya iflas davası açıldı

Koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen sinema şirketlerinden Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı.

Abone ol

Korona virüs sürecinde alınan kısıtlama kararlarından en çok etkilenen sektörlerinden biri de sinema sektörü oldu. Uzun süre kapalı kalan bazı sinema şirketleri iflas kıskacına girdi. İcraburada.com sitesinden yer alan şartnameye göre Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı. 26 Ocak 2022 tarihinde saat 11.25’de görülecek dava, sinema sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğinin en büyük kanıtlarından biri oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, son günlerde icralık olan sinema şirketlerini şartnamelerde gördüklerini belirterek, “Tabii ki bu durum gerçekten çok üzücü. Sinema kültürü uzun yıllardan bu yana ülkemizde var olan bir kültürdü. Covid-19 ile birlikte sinema sektörü büyük yara aldı ve sinema şirketlerinin iflas dosyaları şartnamelerde yer almaya başladı. Vatandaşlar kapalı alanlarda uzun süre kalmak istemiyorlar ve bunun neticesinde sinema sektörü de sekteye uğramış durumda." denildi.

"Bir kişi en az 2 ila 3 saat aynı ortamda kalıyor"
Açıklamanın devamında Bildiğiniz gibi sinemaya giden bir kişi en az 2 ila 3 saat aynı ortamda kalıyor ve bu kadar uzun süre kapalı bir alanda kalmak istemeyen vatandaşlar da sinemaya gitmeyi tercih etmiyor” ifadeleri kullanıldı. Çakı, ilerleyen dönemde sinema ve benzeri sektörlerdeki şirketlerin iflas ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak, icralık dosyaların yeni dönemde farklı sektörlerde artabileceğine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu Alevilere yönelik yapılan Maraş Katliamı'nı andı
Kemal Kılıçdaroğlu Alevilere yönelik yapılan Maraş Katliamı'nı andı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Temel Karamollaoğlu'ndan üçüncü ittifak açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan üçüncü ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan mahalle başkanlarına telefonla hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan mahalle başkanlarına telefonla hitap etti
Zehirli ama yok satıyor! Kilosu 150 lirayı buluyor: Herkes onu soruyor
Zehirli ama yok satıyor! Kilosu 150 lirayı buluyor: Herkes onu soruyor
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara müjdeyi verdi: Hızlı bir zıplama görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara müjdeyi verdi: Hızlı bir zıplama görüyoruz
Ali Erbaş: Gönlümüz ister ki imam hatipteki hocalarımız hafızlardan olsun
Ali Erbaş: Gönlümüz ister ki imam hatipteki hocalarımız hafızlardan olsun
Kar yağdı ilk okul tatili haberi geldi! Konya'da okullar yarın tatil edildi! İşte tatil olan yerler
Kar yağdı ilk okul tatili haberi geldi! Konya'da okullar yarın tatil edildi! İşte tatil olan yerler
İran'da Omicron alarmı! Vaka tespit edildi: Yeni önlemler kapıda
İran'da Omicron alarmı! Vaka tespit edildi: Yeni önlemler kapıda
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den bomba AGİ ve emekli zammı açıklaması
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den bomba AGİ ve emekli zammı açıklaması