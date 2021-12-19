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Kemal Kılıçdaroğlu Alevilere yönelik yapılan Maraş Katliamı'nı andı

Kemal Kılıçdaroğlu Alevilere yönelik yapılan Maraş Katliamı'nı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1978 yılında Maraş olaylarında katledilen insanlar için mesaj yayınladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "43 yıl önce Maraş Katliamı’nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor... Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!" dedi.

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