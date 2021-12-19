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Uludağ'da pistler doldu Tipi ve sise rağmen akın akın geldiler

Uludağ'da pistler doldu Tipi ve sise rağmen akın akın geldiler

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açıldığı ilk hafta sonu pistlerde hareketlilik yaşandı. Yoğun sis ve tipiye rağmen pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 13 derecede kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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Uludağ'da kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 ile 13 derece arasında termometrelere yansıdı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin de geldiği Uludağ'da yoğun sis ve tipiye rağmen kayakseverler pistelere çıktı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 50'leri bulduğu Uludağ'da yılbaşı için şimdiden rezervasyonlar yapılmaya başlandı. 

Tipiye rağmen eğleniyoruz

İzmir'den arkadaş grubuyla birlikte geldiği Uludağ'da çok eğlendiklerini belirten Alper Şen,"Hava biraz soğuk ama burası gerçekten kalabalık. Sezon daha yeni açıldı ama herkes gelmiş. İlerleyen haftalarda daha kalabalık olacaktır. Şu anlık güzel ama biraz tipi var. Bayağı beğendim. Kayak yapmak çok keyifli" dedi. Samet Soydaş ise, "İlk defa geliyorum. Arkadaş grubumla geldim. Tipi biraz eğlencemizi bozdu ama eğlenmeye çalışıyoruz. Çok soğuk ama çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 17 otel ve  tesis bulunuyor. 

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