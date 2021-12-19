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İzmir'deki maden patlaması için Bakan Fatih Dönmez'den açıklama Kaç işçi yaralı?

İzmir'deki maden patlaması için Bakan Fatih Dönmez'den açıklama Kaç işçi yaralı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da, İzmir'in Kınık ilçesindeki bir kömür madeninde metan gazı patlaması sonucu yaşanan göçük ile ilgili konuştu.

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En ağır yaralının kolunun kırıldığını belirten Bakan Dönmez, “Yaralı işçilerimiz hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeni ile ilgili inceleme ve denetimlerine başladı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Ticaret Odası’nda düzenlenen Enerji ve Koordinasyon Toplantısı’nda İzmir’de bir kömür madeninde yaşanan patlama ile ilgili bilgi verdi. Yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Dönmez, en ağır yaralının kolunun kırıldığını belirterek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün olay yerinde inceleme ve denetim başlattığını bildirdi.

“İnceleme başlatıldı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dün akşam İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dün saat 9 sularında bir göçük meydana geldi. Yaralı işçilerimiz hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeni ile ilgili inceleme ve denetimlerine başladı. İşçilerimize, ailelerine ve halkımıza geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayları bir daha yaşamayız” diye konuştu.

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