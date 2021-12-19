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Türk Tabipler Birliği de aşı tartışmasına katıldı: Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz

Türk Tabipler Birliği de aşı tartışmasına katıldı: Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz

Koronavirüs aşılamasında Çince ve tarihi geçmiş aşılarla ilgili tartışmalara Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından bir açıklama da Türk Tabipler Birliği'nden geldi.

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TTB, BioNTech/Pfizer firmalarının “Comirnaty” aşılarının bazılarının üzerindeki son kullanma tarihinin geçmiş olduğu şeklinde medya ve sosyal medyada haberler çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

Konu hakkında Paul Erlich Enstitüsü tarafından; “10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen Biontech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır” açıklaması yapıldığını, Sağlık Bakanlığı'nın da bunu kamuoyuna duyurduğunu belirtti.

Herhangi bir endişeye gerek yok

Tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle aşının çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi; “Halkımızın aşı yaptırma konusunda herhangi bir endişe veya tedirginlik duymasına gerek yoktur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Omicron varyantı ile beraber aşının önemi daha da artmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz

TTB olarak Sağlık Bakanlığı'nı aşı konusunda halkımızı gereksiz tereddütlere yol açacak ve aşı karşıtlarına koz verecek durumlara meydan vermemesi konusunda uyarıyoruz. Aşılama ile ilgili gerekli düzenlemeler ve kampanyalar, Sağlık Bakanlığı tarafından zaman yitirilmeksizin yapılarak ölümler engellenmelidir.”

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