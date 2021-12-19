Orhan Bursalı: Bir torba dolusu parayla 5 ekmek alınan günlere pat diye ulaşabiliriz

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı yazısında “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin yüzde 10’u gitti” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bursalı “Bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz” diye yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında yeni belirlenen asgari ücret konusuna değinerek “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin yüzde 10’u gitti. Düşünün ki ücretliler 4350 TL’yi şubat başında alacaklar. Şimdi asgari ücret 265 dolara denk geliyor (1 $>16 TL). O zamana kadar gelen zamlarla ücretliler yine dünyanın en söğüşlenen emekçileri arasında olacak. Zaten bunun hesabını yaptılar asgari ücreti saptarken; verdiklerini, sanki yüksek gibi görünen ücreti, üç beş ay içinde fitil fitil emekçilerin burunlarından getirecekler” diye yazdı.

Bursalı faiz ile enflasyon arasındaki farkın açıldıkça devalüasyonun parayı pul edeceğini de ifade ederek "Böyle giderse, bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz O zaman bugün yandaşların övgü düzdüğü asgari ücret, kaotik bir ekonomik düzende hiçbir hükmünün kalmayacağı bir değersizleşmeye uğrayacak" dedi.