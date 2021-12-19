BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Orhan Bursalı: Bir torba dolusu parayla 5 ekmek alınan günlere pat diye ulaşabiliriz

Orhan Bursalı: Bir torba dolusu parayla 5 ekmek alınan günlere pat diye ulaşabiliriz

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı yazısında “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin yüzde 10’u gitti” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bursalı “Bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz” diye yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında yeni belirlenen asgari ücret konusuna değinerek “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin yüzde 10’u gitti. Düşünün ki ücretliler 4350 TL’yi şubat başında alacaklar. Şimdi asgari ücret 265 dolara denk geliyor (1 $>16 TL). O zamana kadar gelen zamlarla ücretliler yine dünyanın en söğüşlenen emekçileri arasında olacak. Zaten bunun hesabını yaptılar asgari ücreti saptarken; verdiklerini, sanki yüksek gibi görünen ücreti, üç beş ay içinde fitil fitil emekçilerin burunlarından getirecekler” diye yazdı.

Bursalı faiz ile enflasyon arasındaki farkın açıldıkça devalüasyonun parayı pul edeceğini de ifade ederek "Böyle giderse, bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz O zaman bugün yandaşların övgü düzdüğü asgari ücret, kaotik bir ekonomik düzende hiçbir hükmünün kalmayacağı bir değersizleşmeye uğrayacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı şöleni
İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı şöleni
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bakan Nureddin Nebati bankacılarla toplantısında kesin uyarmış: Tartışmaya kapalı, suç işleniyor!
Bakan Nureddin Nebati bankacılarla toplantısında kesin uyarmış: Tartışmaya kapalı, suç işleniyor!
Yumurtanın tanesi 2,5 liraya fırladı! Üretici devlete çağrı yaptı
Yumurtanın tanesi 2,5 liraya fırladı! Üretici devlete çağrı yaptı
Araç satacaklara dikkat! Önemli uyarı geldi: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara dikkat! Önemli uyarı geldi: Yükselişlere aldanmayın
Bakan Murat Kurum'dan müfredatta değişen ders için Mahmut Özer'e teşekkür
Bakan Murat Kurum'dan müfredatta değişen ders için Mahmut Özer'e teşekkür
İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler
İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban'a çağrı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban'a çağrı
Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz davasının indiriminin gerekçesi açıklandı!
Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz davasının indiriminin gerekçesi açıklandı!
TURYOL, İstanbul Boğazı'nda seferlerinin bazılarını durdundu! Maliyetler arttı durduruyoruz
TURYOL, İstanbul Boğazı'nda seferlerinin bazılarını durdundu! Maliyetler arttı durduruyoruz