TURYOL, İstanbul Boğazı'nda seferlerinin bazılarını durdundu! Maliyetler arttı durduruyoruz

İSTANBUL'da deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle hizmetlerine 'fiyatlar normalleşene kadar' bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.

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Döviz kurundaki dalgalanma ve yükselen enflasyon nedeniyle, deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, bazı sefelerlerini durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada durdurulan seferler ve durdurma karanının gerekçesi tek tek anlatıldı. İşte TURYOL'un açıklaması...

- Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları...

- Denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları...

- Gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu...

- Dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

Kadıköy-Eminönü seferleri yapılmayacak

Açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.