Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a 'köpek' benzetmesi! 'Kelp, kağnının gölgesinde yürür..'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kabile Reisi' dedi. Sosyal medyada 'Özür die Ali Babacan' tagı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a çok ağır bir tepki geldi.

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Muhalefete geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her gün yeni bir suçlama yapan, bakanlığı döneminde her iyi gelişmeyi kendisine mal edip, tüm kötülükleri Erdoğan'a yükleyen Ali Babacan, dilini sertleştiriyor. Babacan'ın son çıkışına ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'köpek' benzetmeli cevap geldi.

Ali Babacan, "Rais, reis dedikleri de şu anda maalesef, bir kabile devletinin reisi şu anda! Geldikleri nokta bu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Bunun üzerine sosyal medyada 'Özür Dile Babacan" tagı açıldı.

Ali Babacan'a eleştirilerin yağdığı paylaşımlardan birini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" notuyla paylaştı. Arapçada 'kelp' kelimesi 'köpek' anlamına geliyor...