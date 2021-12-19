Bilal Erdoğan en büyük hayalini açıkladı! "Siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok!

İlim Yayma Vakfı'nın "İlim Yayma Ödülleri” bu akşam sahiplerini buluyor. “Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?” sorusuna cevap veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Yani siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok. Kendine göre istikrarsız dönemleri var."

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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’la çarpıcı bir sohbet gerçekleştirdi. Bu akşam "İlim Yayma Ödülleri”ni dağıtacak olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, hayallerini anlattı. Çamlıca'daki Türk müziği anaokulunda Çekirge'ye konuşan Bilal Erdoğan'ın sorulara verdiği anıtlar şöyle:

- Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?

- Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.

Siyaset günlüktür kültür kalıcıdır

- Yani siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok. Kendine göre istikrarsız dönemleri var. Dünyadan etkileniyor. Çok karmaşık, sofistike bir yapı siyaset... Ama sonuçta bir toplumu güçlü kılacak olan şey bana göre kültürdür. İlimdir. Kültür de gündelik kaygılarla olmuyor. Kalıcı olan, uzun soluklu olan bir iş... Yani düşünün, 20 yıl önce bir kültür projesi başlatmış olsaydık. Şimdi sonuçlarını alıyorduk... Buna inanıyorum. Böyle çıktık yola...

Harvard bir günde mi Harvard oldu

İbni Haldun Üniversitesi’ni kurarken de böyle düşündüm. Yani ben Harvard’da okudum. Harvard öyle bir günde olmamış ki. 400 yıllık bir okul. Geleneği var. Birikimi var. Bugün Türkiye’de geleneği olan üniversitelere bakın. Mesela İstanbul Üniversitesi her zaman İstanbul Üniversitesi’dir. Geleneği vardır... İlim Yayma Ödülleri de böyle uzun soluklu bir çalışmanın başındadır...

Çocuklar neden yurtdışını istiyor?

- Bakın biz de anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. İlk sıra ABD ve Almanya... Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım... İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle.

Oğlumun okul aile birliğinde 3 yıl görev yaptım

- Mesela ben oğlumun okul aile birliğinde 3 yıl görev yaptım. Ben çıktım benim yerime Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey girdi...

- Nasıl oldu bu?

- Kendisini aradım ve dedim ki: ‘Sayın Meclis Başkanım. Biliyorsunuz okul aile birliklerinde görev yapmak için 3 yıl sınırı var. Benim doldu. Sizin oğlunuz da aynı okulda, sizi okul aile birliğine yazabilir miyiz?’

Meclis Başkanımız ‘Bilal Bey gidip gelemeyiz, nasıl olacak bu?’ dedi. Hemen cevap verdim: ‘Bakın örnek olursunuz’ dedim. ‘Hem Meclis Başkanı, hem de oğlunun okul aile birliğinde. Bundan güzel ne olur...’