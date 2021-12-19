Kulislerde emekli zammı var! AK Partili vekiller asgari ücret gibi olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Asgari ücretin 2022 için 4250 olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Kulislerde AK Parti çevrelerinde 2022 emekli maaşlarının da asgari ücrete yaklaştırılması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkına ek olarak yüzde 25 zam talimatı verdiği bunun da yaklaşık yüzde 40'ı bulan zam olabileceği konuşuluyor.

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Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre vekiller, emeklilere de asgari ücret zam yapılması gerektiğini söylüyor.

Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.

Emekliler beklenti içinde

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi açıklanacak zam oranını bekliyor.

Masada 35-40 arası konuşuluyor

AK Parti kulislerinde de gündem emekliler. Parti içerisinde konuşanlara göre, emekli zammı için enflasyon + yüzde 25'lik zamdan bahsediliyor. Buda yüzde 35-40 arasında artış anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları için büyük oranda bir zam talimatı verdi. Şu anda masadaki zam oranının enflasyon+ yüzde 25 olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrette yüzde 50 artışa gidildiğini belirtmişti. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik büyük bir zam talimatı verdi.

Asgari ücretin yarısını alan var

CNN Türk'ün haberine göre; üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon + yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

Enflasyon farkı Aralık'ta belli olacak

Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.

Bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı.