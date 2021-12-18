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Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik adam olacak

Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik adam olacak

Rıdvan Dilmen, 1-1 tamamlanan Başakşehir - Galatasaray maçını TRT Spor'da yorumladı. Emre Belözoğlu için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golünü oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed atarken Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka attı. Başakşehir'de Duarte, 90+4. dakikada iki sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Emre Belözoğlu'na övgü
OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu'nun ilk maçına çıktığı 15 Ekim 2021'den bu yana Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım Başakşehir durumunda.

TRT Spor'da Emre Belözoğlu'nun performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen ise, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum. Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı." dedi.

Başakşehir takımın başına Belözoğlu'nun geçmesinden sonra 9. maçında da puan aldı. Belözoğlu ve takımı bu 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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