Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e büyük tepki

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "yalancı" dediğini ifade eden Galatasaray cephesi maç sonrasında sert konuştu.

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Galatasaraylı futbolcular Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren genç futbolcu Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.

"Hakem Kerem'e 'yalancı' dedi"

Zorbay Küçük'ün Kerem Aktüroğlu ile ilgili "Yalancı" dediğini belirten Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." açıklamasını yaptı.

Necati Ateş: "Yüzüme söyledi"

Yayıncı kuruluşa konuşan Necati Ateş "Berkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Bana kullandı, yüzüme. Sen Galatasaray oyuncusuna 'yalancı' diyemezsin. Niye bu kadar öne çıkmak için çaba sarf ediyorsunuz, anlamıyorum. Ciddi sıkıntımız var. Nasıl olacak bilemiyorum. Bir sonrakine kırmızı çıkaracağım diyor. Hak ediyorsa göster, niye göstermiyorsan. Bir sonrakine kırmızı gösteririm falan. Sürekli tahrik ediyor, başka noktaya getiriyor. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz, oyunu bir türlü konuşamıyoruz. Buna izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Zorbay Küçük ile yaşananlar

İddialara göre; Zorbay Küçük, maçın ardından Galatasaraylı oyunculara "Go lan" demesinin ardından, Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı" dedi.

Zorbay Küçük, takım kaptanı Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular bu sözler üzerine hakeme büyük tepki gösterdi.