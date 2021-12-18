Cemre Baysel kaç yaşında kimdir hangi dizilerde oynadı?

Son olarak Baht oyununda rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. 22 yaşında olan Cemre Baysel bir süredir oyuncu Aytaç Şaşmaz ile birlikte. Peki Cemre Baysel hangi dizilerde rol aldı?

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Duru güzelliği ile beğenilen oyuncu Cemre Baysel bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile birlikte katılacak. Sempatik oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Peki Cemre Bayse kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Aytaç Şaşmaz kimdir: 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Cemre Baysel kimdir: Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisi ile ekranlara geldi. Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.