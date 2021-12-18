Aşkın nur Yengi evli mi kızı Nazlı'nın babası kimdir? Aşkın Nur Yengi evlilikleri

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Aşkın Nur Yengi bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Şarkıları dillerden dile dolanan sevilen şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin hayatı da merak konusu oldu. 51 yaşında olan İstanbul doğumlu. Haluk Bilginer ile bir dönem evli kalan Aşkın Nur Yengi'nin Nazlı adında 15 yaşında bir kızı var.

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Unutulmaz şarkıların sahibi, 90'lı yıllara damga vurmuş Aşkın Nur Yengi bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aşkın Nur Yengi'nin hayatı da merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Aşkın Nur Yengi 51 yaşında. Bir kez evlilik yapan Aşkın Nur Yengi'nin eşi Haluk Bilginer olmuştur. 2012 yılında boşanan çiftin Nazlı adında 15 yaşında bir kızı var. Peki Aşkın Nur Yengi'nin sevgilisi var mı, yeniden evlendi mi?

Aşkın Nur Yengi kimdir: Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başladı, 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun oldu.

1981 yılında ortaöğrenimine devam ederken Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başladı. 1986 yılında Harun Kolçak'la birlikte 'Haydi söyle' adlı şarkıyla Eurovizyon Şarkı Yarışması'na katıldı.

1987 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda 'Yeniden', 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Portakal çiçeği', 1989 Çeşme Müzik Festivali'nde 'Artık Hiç Ağlama' adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazandı.

1990 yılında Sevgiliye adlı ilk albümü ile iki milyon tiraj yaparak, son dönemde çıkan ilk başarılı genç sanatçı olarak adını duyurdu. Sonraki yıllarda Hesap ver, Sıramı bekliyorum, Karaçiçeğim, Haberci, Aşk kazası, Rafet El Roman ile Peşindeyim single'ı, Aşkın Nur Yengi 2002 ve son olarak Yasemin Yağmurları adlı albümleri yaptı.

Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD gibi birçok ülkede sayısız turneye çıktı. Malta ve İngiltere'de klipler çekti. Son olarak da 2007 yılının ilk 4 albümü 'Sevgiliye Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Karaçiceğim' albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık Best of Aşk'ın Şarkıları albümünü yapmıştır. Başarılı albümleriyle sürdürdüğü müzik kariyerinin yanı sıra değişik projelerde de yer aldı.

1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirdi. Kurtuluş adlı belgeselde Atatürk'ün akrabası Fikriye hanımı canlandırdı ve jenerik müziğini yorumladı.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol aldı ve programın müzik direktörlüğünü üstlendi.

Cesur Kuşku ve Bayanlar Baylar adlı dizilerde, Zeki Alasya, Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol aldı.Rafet El Roman'la pek çok yerde konser verdi.

Sezen Aksu'nun en değerli öğrencilerinden biridir. Bu yüzden zamanında çok başarılı olmuş, Türk Pop Müziği'nin ihtiyaç duyduğu yeni kan olarak büyük hayranlık toplamıştır.

Aşkın Nur Yengi, Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer ile 6 haziran 2006 tarihinde evlendi. Bir kız çocukları vardır. 2012 yılında boşandılar.

Candan Erçetin, Sertab Erener, İzel, Funda Arar'la birlikte pop müzik dinleyicilerinin nezdinde yeni kuşağın pop divalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Aşkın Nur Yengi, TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk Folklor yarışması Altın Adımların jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yapmıştır.