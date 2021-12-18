Fahrettin Altun'dan, ASELSAN iddialarıyla ilgili paylaşım! Rahatsız ediyor

ASELSAN bugün yaptığı açıklamayla şirketin Katar'a satıldığı iddialarını yalanladı. Söz konusu gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Katarlılara satıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Görgün, söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını da vurguladı.

"Bazı kesimlere rahatsızlık veriyor"

ASELSAN'la ilgili bir paylaşım da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

Rutin uygulama çarpıtıldı

ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.