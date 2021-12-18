Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir, 20. dakikada Okaka'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 88. dakikada maçın skorunu tayin etti: 1-1.
Öte yandan, Başakşehir’de Duarte, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e, 9 maçtır bileği bükülmeyen Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.
Galibiyet hasreti sürdü
Son olarak 31 Ekim'de kendi sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında 2-0'lık galibiyet alan Galatasaray, bundan sonra ligde çıktığı 6 maçta 3 puanı alamadı. (3 beraberlik, 3 mağlubiyet)