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Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İrem Yaman, aktif tekvando kariyerine son verdiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İrem Yaman, şu ifadeleri kullandı;

"Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma.. Teşekkür edeceğim bir çok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama! Ve beni sonsuz destekleyen sizlere. Biliyorum her son bir başlangıç ve biliyorum İYİler daima kazanacak!

16 yıl önce küçük bi kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey. İlk müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl..

Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilolar verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine tekvandoyu koydum. Asla pes etmedim! Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım. Ve kazandım! Her şeye, herkese rağmen azmettim ve kazandım! Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimde ki her anın.."

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