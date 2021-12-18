Doğal gaz boru hattında meydana geldi! 12 ölü var
PAKİSTAN'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Abone ol
Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.