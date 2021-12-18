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Halil Umut Meler'e UEFA'dan güzel haber

Halil Umut Meler'e UEFA'dan güzel haber

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Elit Kategori'ye yükseldi. Meler, Cüneyt Çakır ile birlikte Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer alacak. Böylelikle Türk hakemliği de ilk defa iki hakemle bu kategoride temsil edilecek.

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UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı. Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.
2017 yılında ilk kez FIFA kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. kategoriye, 17.07.2020'de de 1. kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:
Cüneyt Çakır: Elit
Halil Umut Meler: Elit
Ali Palabıyık: 1
Arda Kardeşler: 2
Abdulkadir Bitigen: 2
Yaşar Kemal Uğurlu: 2
Zorbay Küçük: 2
Melis Özçiğdem: Kadın 1
Neslihan Muratdağı: Kadın 2
Cansu Tiryaki: Kadın 2
Gamze Durmuş Pakkan: Kadın 2

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