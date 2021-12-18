MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.