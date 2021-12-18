İsmail Saymaz'ın canlı yayın teklifine ekonomist Özgür Demirtaş'tan ilginç yanıt

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın canlı yayın teklifine, "Ah sevgili İsmail ben de çıkmak isterdim ama 10 yıldır anlattığım ve gerçekleşen hiçbir konuşmam bir şeyi değiştirmedi. Siyasal İslamcılar tarafından tehdit altındayım" diye yanıt verdi.

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Asgari ücretle ilgili açıkmaları nedeniyle tartışma konusu olan ekonomist Özgür Demirtaş, telefonla CNN Türk'e bağlanarak, ''Asgari ücrete karşı değilim, şunu söylüyorum. TL'nin erdiği, dolara bazlı gıda, kıyafet, demir ve çeliğin fiyatının arttığı bu ortamda asgari ücreti 10 bin de yapsanız, asgari ücretli daha mutsuz olur'' ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz da twitter hesabından Demirtaş’a 'mecazen' bir çağrı yaparak; “Özgür hocam, Halk TV’ye çıkmanız için ne yapalım? Canlı yayında “Özgür Demirtaş asgari ücretin arttırılmasına neden karşı?” diye size sataşalım mı?" diye bir paylaşım yaptı.

Saymaz’ın paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, tehdit altında olduğunu söyledi.

“1) Ahh sevgili İsmail ben de çıkmak isterdim ama:

a) 10 yıldır anlattığım ve gerçekleşen hiçbir konuşmam bir şeyi değiştirmedi.

b) Siyasal İslamcılar tarafından tehdit altındayım.

c) Bazı muhalifler bile “niye basit anlatıyor Özgür Demirtaş yaaa” basitliğini aşmıyorlar.

2) Yani Özgür Demirtaş’ın onlara değil anlamayan eğitimsiz kesime seslendiğini anlamıyorlar.

d) Yüz kez yazmama rağmen hala yok siyasiye CV göndermiş YALANINI yazanlar var. Ben bir vartandaş olarak görevimi yıllardır yaptığım uyarılar ile yaptım. Ama görüyorum ki gereksizmiş."

“Halk Tv’de özgürce konuşabilirsiniz”

İsmail Saymaz, Demirtaş’ın bu sözlerine karşılık olarak “Hocam, Halk TV’de sözünüz kesilmeden ve herhangi bir kaygı duymadan özgürce konuşabilirsiniz. Sizi bu akşam davet ediyoruz. Yayından hemen önce arayacağım” ifadelerini kullandı.