Dolarda operasyon var Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu böyle açıkladı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dolar kurundaki artışın operasyon olduğunu savunarak "Türkiye’nin verilerinde, hangi rakam kötüye gitti ki, dolar zıpladı?" dedi.

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Dolar kurundaki artış durdurulamıyor. Merkez Bankası'nın dövize müdahelesine rağmen doları ateşi dinmedi. An itibariyle dolar 16.40 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Doların bu denli çok sert yükselişine anlam veremeyenler de var. Makro ekonomik verilerin olumlu çıkmasına rağmen dolardaki artışı mantık dışı bulanlardan birisi de Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu oldu.

"Dolar bizle alay ediyor hala operasyon yok diyorlar" başlıklı köşe yazısında dolar kurundaki artışı değerlendiren Karahasanoğlu, "Ne oldu da, doların fiyatı 17.4’lere kadar çıktı?" diye sordu.

Son dönemdeki olumlu ekonomik veriler

Türkiye'nin son ekonomik verilerinin pozitif yönde seyrettiğini belirten yazar, "İhracatta azalma mı, ithalatta yükselme mi, işsizlikte artış mı, üretimde azalma mı, cari dengede bozulma mı, cari açıkta artış mı, bütçede daha önce verilmeyen açık mı, ne?" ifadelerine yer verdi.

"Daha önceki faiz indirimlerinde bu denli yükselmemişti"

Faizin bir puan daha indirilmesini gerekçe gösterilmesine değinen Karahasanoğlu, yazısında artışın neden operasyon olduğunu böyle açıklıyor:

"İyi de kuzum.. Faizde bir puan, daha önce de indirildi de, çıkartıldı da..

Biz “Faiz bir puan inince, doların değeri de otomatikman 1 TL artar. İşte her faiz inidirimindeki, doların artış miktarı” diye bir şey, bugüne kadar duymadık..

Faiz bir puan indiğinde, doların 3 kuruş, beş kuruş yükseldiğini gördük de..

13 TL’den 17,4 TL’ye çıktığını, yani 4 TL değer kazandığını hiç görmedik..

% 20 değer artışını hiç görmedik.. Tam bu noktada..

Bir yandan, “Faizdeki sadece % 1’lik değişiklik, sen ne değerliymişsin be!” diyoruz..

“% 1’lik faizdeki iniş, kimleri nasıl saldırttırıyor.. Topu topu sadece 1.. Yüzde 1.. Yüzde bir indiriyorsun.. % 20 ile saldırıyorlar.. Oyun ne kadar büyük, ne kadar acımasız..” diyoruz..

Ve nihayetinde de..

Biz diyoruz ki, “İşte kanıtı. İşte apaçık görünen gerçek. Duyduk duymadık demeyin, ey millet.. Operasyon var, operasyon!”

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