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Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem perfomans

Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem perfomans

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu. Son haftaların formda yıldızı Hakan Çalhanoğlu bu sezon 5. kez duran toptan asist yaparak 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla döktürmeye devam ediyor. Salernitana karşısında takımına 2 asist katkısı yapan Hakan, Avrupa'da bir ilke imza attı.

INTER TARİHİNDE BİR İLK
Bu sezon 5. kez duran toptan asist yapan Hakan Çalhanoğlu, 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu. Hakan'ın asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu. Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.

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