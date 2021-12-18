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Vatandaşın 100 bin TL’sini çalan kapkaççılar tutuklandı

Vatandaşın 100 bin TL’sini çalan kapkaççılar tutuklandı

Kocaeli’de bir vatandaşın 100 bin TL’sini kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Türkiye’nin çeşitli illerinde banka ve noterden çıkan vatandaşları takip ederek kapkaç yapan 2 şahıs, Kocaeli’de yakayı ele verdi.

Son olarak 8 Aralık tarihinde Çayırova’da bankadan çıkan bir kişiyi takip eden 2 şüpheli, içi 100 bin TL dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte plaka yaptıkları da ortaya çıktı
Şüphelilerin ayrıca araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kendi araçlarına sahte plaka yaptıkları da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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