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Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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Asgari ücrete yapılan zammı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret üzerinden alınan gelir ve damga vergisini de kaldırdıklarını açıkladı.

Yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte, vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanacak.

Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık." ifadelerini kullanmıştı.

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