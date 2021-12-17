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Yunanistan'da ATMACA endişesi: Ordumuz için büyük bir tehdit

Yunanistan'da ATMACA endişesi: Ordumuz için büyük bir tehdit

TÜRKİYE'nin ilk deniz füzesi ATMACA, Yunanistan'da büyük endişeye yol açtı. Pentapostagma'da yer alan haberde, denizaltı test altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin 'Yunan ordusu için başka bir tehdit' olduğu ifade edildi.

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TÜRKİYE'nin son yıllarda birbiri ardına hayata geçirdiği savunma sanayii projeleri Yunanistan'da gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi, TCG Kınalıada gemisinden yapılan harp başlıklı atışında hedefi başarıyla imha etmişti. Türk denizaltısından füze fırlatma planı da bir başka çalışma.

Tüm bu gelişmeler özelinde Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da bir haber yayımlandı. "Türkiye denizaltıdan ATMACA ve GEZGİN füze denemeleri hazırlıyor. Ne pahasına olursa olsun balistik yetenek istiyorlar" başlıklı haberde bu çalışmaların bir tehdit olarak algılandığı gizlenmedi.

"Yunan ordusu için tehlike"

Haberde, "Türk denizaltıları büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak" ifadeleri kullanıldı.

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