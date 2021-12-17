İstanbul ve Bursa arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

İSTANBUL ve Bursa arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

Abone ol

2007 ve 2008 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile anlaşamayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa-İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

Her ikisi de vefat eden eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eski Bursa Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde birer yıl arayla o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Osmangazi ve Orhangazi arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO'nun büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.